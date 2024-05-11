台北這處地下街曾是「文青聖地」如今沒落 商圈盼市府急救

站前Z區地下街接連著台北車站書店街，在10多年前曾是文青聚集之處，但隨著書店一間間收攤，Z區地下街跟著沒落，北市議員徐立信指出，近年地下街出入口不是積淹水就是嚴重水漬，連電扶梯也故障，商圈理事長無奈，招商狀況差，商圈收入短缺無法自行修繕，盼市府導入資源協助。市場處表示，評估施作雨遮、電梯、電扶梯等設施可行性。

忠孝西路一段與重慶北路一段交界處，是Z區地下街的尾端出入口，也是通往台北車站的地下通廊，不少旅客遊客往返，徐立信指出，該處樓梯口多年滲水殘留下大片水漬，進到室內後燈光昏暗，至少10間店舖拉下鐵門，招商成效不彰，而再往前走，地面、屋頂都缺乏翻新。

此外，在快要抵達台北車站捷運時的電扶梯，經常有一邊故障維修，對於手提行李的觀光客來說相當不便，更認為該地下街可說是門面，應該要完善打理。

站前Z區地下街合作社理事主席王金祥說，店家都是早年從中華商場搬來安置，採自理自管方式經營，不過疫情過後，招商情況低迷，公共設施修繕都難以自掏腰包處理，尤其電扶梯老舊，廠商建議全面汰換更新，但這對於拮据的合作社來說又是一大筆開銷。

王金祥也說，理解市府不可能全額協助，「不過都租了20年，現在沒有資源，希望房東幫忙小裝潢。」將Z區天花板、牆面等公共區域補強美化，藉此改善環境，促成攤商願意招租，有了生意帶來營收，合作社未來也能自力。

市場處市場輔導科長何相慶表示，目前辦理站前地下街出入口增設雨遮工程，並委託事務所評估Z5出口增設電扶梯、Z9出口增設電梯的可行性，以提供民眾良好的購物環境。

何相慶說，考量疫情影響消費型態轉變，因應線上購物對地下街實體店家衝擊，市場處民國111、112年頒布行銷補助計畫，當中，站前地下街僅112年申請，補助金額約90多萬元。

何相慶說明，站前地下街攤商為原本中華商場拆遷戶，目前委託安置戶成立的保證責任台北市站前地下街場地利用合作社管理，店鋪使用人會直接繳交推廣費給予合作社，由合作社辦理地下街商場促銷推廣等工作。