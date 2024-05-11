沒廠商投標 新莊塔3抽水站流標8次 水利局：缺工缺料影響

新莊塭仔圳工程完工後，勢必帶來人流進駐，新北市水利局推動塔寮坑溪南側排水設施新建工程（簡稱塔3抽水站），完工後可以處理家戶廢水及增加大漢溪排水量能，但民代質疑，塔3站已經流標8次，非常誇張，批評水利局態度不積極，水利局回應，因缺工缺料導致流標多次，目前已有廠商表達投標意願。

塭仔圳地區長期有水患問題，因應塭仔圳開發，為了解決區內低地排水問題，水利局規畫建設塔3抽水站。新北市議員翁震州指出，塔3抽水站連續開標8次都流標，非常誇張，到底是金額太低，還是內容有問題，他批評水利局面對工程的態度不夠積極。

翁震州指出，塭仔圳二期範圍旁邊就是大漢溪，排水量大又長年淤積，塭仔圳二期完成開發後，就有大量人口進駐，塔3站就是為此而規畫，若沒有及早做完，面對大量的家戶廢水、強降雨來襲，導致水量從溝渠滿出來，造成當地淹水怎麼辦？塔3站工期至少要3年，當然要趕在塭仔圳二期完工前做好。

水利局表示，塔3站發包時間因面臨大環境缺工缺料，導致8次流標。期間已針對標案內容、工期、經費檢討調整。目前已有廠商表達有投標意願，且有數家廠商領標。

水利局回應，另考量塔寮坑溪出口抽水能量不足問題，於該工程中納入塔寮坑溪分洪工程，配合重劃區內新設的分流箱涵，分洪塔寮坑溪部分流量，利用塔三抽水站，抽至大漢溪，一併有效解決原塔寮坑溪出口抽排能量不足問題，工期共計990天，總工程經費約14億元。