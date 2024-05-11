地方稱蚊子特區 中和民享藝文特區研擬改造

新北中和區自治街的民享藝文特區，平面部分改做表演舞台9年，但使用率不高，僅少數長者會來休息乘涼，另地下停車場還漏水，遭地方稱「蚊子特區」。議員認為，地上空間該改做特色遊戲場、停車場也需改建。新北景觀處表示，會先搜集地方意見，以利規畫。

民享藝文特區1971年完工，原只有地下停車場，2000年設置游泳池，但後來造成停車場漏水，且使用率不高，區公所決定封閉游泳池，並於2015年改為表演舞台迄今，供里內辦活動及街頭藝人表演舞台。

民有里長謝清炎表示，公園面積太小，遊樂設施單調，地方里民也希望能改造空間，多一點遊具。

議員金瑞龍指出，民享藝文特區使用率不高，成為閒置空間，民眾、里長都陳情希望活化空間，而地下停車場漏水，以致部分車格無法停車。

金瑞龍認為，地上空間可設置特色共融遊戲場，供大小朋友就近有休閒活動環境，地下停車場則建議重新規畫，施作智慧停車場，徹底解決漏水問題。

景觀處表示，民享藝文特區後續將會新增相關設施，但仍須考量地方意見及需求，故將開規畫公園活化可行性研商會議，並請中和區公所持續彙整地方意見，及需求並納入評估，為在地居民新增更完善的設施。

交通局表示，民享藝文特區停車場2001年6月11日正式啟用，迄今約使用23年，尚未達改建年限，現由經營廠商維護管理及完成補強工程，整體建築結構尚屬堪用及良好，目前暫無停車場改建計畫，但漏水問題已解決。