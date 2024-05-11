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核一乾貯水保計畫 新北市通過

聯合報／ 記者江婉儀李定宇張曼蘋陳儷方／連線報導

新北市府昨核定核一廠室外乾式貯存場水土保持計畫，延宕11年，最終趕在最後核定日通過，市府請經濟部負起主管機關責任督促台電；但核二廠乾貯場仍卡在水保計畫相關訴訟，市府與台電尚在調解，專家認為，核二的問題也該打鐵趁熱，乾式貯存設施啟用，用過燃料棒就可從爐心取出，都有助於核一、二廠延役或除役的下一步。

台電表示，後續將依程序向新北市政府通知施工，盡快完成啟用，展開核廢料處理工作。台電同時呼籲，核二乾貯設施部分，也請新北市政府支持推動。

新北市府昨指出，核一廠室外乾式貯存場因台電未按原核定計畫施工，施工中查獲違規並開罰6萬元，衍生的水土保持計畫變更設計案，核一廠室外乾貯場水保計畫2010年核定、2012年時台電未按圖施工遭市府開罰後，提出變更設計計畫。

市府表示，新北土木技師公會也針對台電水保變更計畫中，侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查4個部分提出審查意見，「台電送件13次均未依專業審查意見修正完成」，法院判決後，上月19日收到台電6份水土保持計畫書圖。

市府表示，一直以來都是以安全為首要考量，嚴謹監督台電辦理核電廠水土保持，核定後促請經濟部督導台電按計畫施工，並提醒台電施工時，要注意設施安全及遇強降雨或強震對水保設施的影響。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，新北早就該放行，自己也當面跟新北市長侯友宜講過，如今終於核定有2個好處，乾貯設施啟用後，燃料池的用過燃料棒可移出，燃料池就能騰出空間，讓爐心內的用過燃料棒放入，「無論核一、二廠是要延役還是除役，都可進行下一步。」

葉宗洸認為，核二問題也該打鐵趁熱，就算決定核二延役，核二乾貯設施也要約3年才能建成，核二的用過燃料棒，也需要先放在核一乾貯設施，待核二乾貯設施蓋好後再運回存放。

目前核二乾貯設施仍無法開工，雖然廢水汙染削減計畫通過，但水保等其他3案仍訴訟中。

農業局表示，目前尚在法院審理中，上月19日法院擔任第三方人士調解時，有詢問核二是否比照核一模式調解，台電同意，市府的調解內容及方式，仍在評估規畫中，待法院通知下次調解時間。

台電 核二

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