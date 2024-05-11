台智光嗆收利息 蔣萬安：絕不接受

北市台智光案爭議延燒，北市府主張3M傳輸費率，僅願支付1761元，但台智光要求照合約規定給專案費率2100元，若未給付全額，將按民法規定按周年利率5％方式計算遲延利息。市長蔣萬安表示，市府捍衛市民權益的立場非常堅定，絕不動搖，也絕不接受台智光說法。

警察局4月8日通知台智光公司終止子約，市府5月2日邀台智光協商，但台智光無人到場。當天發文北市府的函文昨曝光，台智光嚴正否認有就協議書給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正當利益，在相關刑事或民事案件判決確定前，難認現階段已合法終止合約。

台智光公文中指出，今年3月8日市府已核定3M傳輸費率為2100元，應按照此費率依約定期限給付費用，如拒不給付或未給付全額，將依民法規定計算遲延利息。

蔣萬安昨到議會備詢前表示「絕不接受台智光說法。」但民進黨議員簡舒培昨質詢指出，這是市長的「氣魄話」，如果真的被收5%，光是今年4到12月，利息就達281萬元，1個月要31萬元利息。如果沒有好好解約、說服法官，若合約還算數，市長的氣魄將由市民來埋單。

蔣萬安回答，有問題就要終止；法務局長連堂凱表示，已準備攻防點，但現在無法透露。簡舒培表示，市府要說服大家對市府有信心，但解約小組至今都沒有成立。

連堂凱表示，台智光並未談及斷網，目前相關爭議會進入契約救濟程序，台智光基於契約義務，仍須依善良管理人注意義務提供服務，維持警局監視器傳訊品質，市府將依法辦理，並堅持立場。