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京華城容獎840% 北市補償懸疑

聯合報／ 記者林佳彣楊正海邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安（右）到市議會專案報告，議員林延鳳（左前）質疑市府與新壽有密會，送桃木劍給蔣市長「斬斷與財團的不當連結」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）到市議會專案報告，議員林延鳳（左前）質疑市府與新壽有密會，送桃木劍給蔣市長「斬斷與財團的不當連結」。記者蘇健忠／攝影

北市三大疑案爭議未歇，藍綠昨在議會質詢劍指民眾黨主席、前市長柯文哲，綠質疑，柯用都更容積獎勵方式「補償」京華城，成為容獎從560%暴增到840%關鍵，市長蔣萬安回應，若他當政不會同意補償；藍營指柯文哲見威京集團主席沈慶京時未廉政登錄，政風處也證實無紀錄。白營則質疑，容積560%變840%是都委會審的，到底是誰違法？

蔣萬安昨赴議會專案報告京華城、台智光、北士科和大巨蛋等案，民進黨議員許淑華質詢指出，當年京華城去告市府，要求要回12萬平方公尺樓地板面積時，法院2020年7月16日判定市府勝訴，但市府隨後卻在7月30日都委會第768次會議拍板，用都更容積獎勵補償京華城，這是容積獎勵暴增到840%的關鍵。

許淑華問蔣萬安是否認同「補償」的作法？蔣回應「我不認同」，因為法院已經駁回，後來訴訟也撤回，沒有所謂「保底12萬平方公尺」這件事，已納政風調查。

國民黨議員游淑慧指出，柯文哲不否認見過沈慶京，但柯市府有業務往來的業者，若有請託、關說、餐飲、致贈禮物等都要登錄，柯總愛嗆公開會議紀錄，政風處在京華城案發生後，有無清查柯見沈時是否廉政登錄？政風處長林炤宏說，查資料並沒有發現。

民眾黨議員陳宥丞則問蔣萬安，容積560%變840%是違法的嗎？都委會不是共識決嗎？依無罪推定原則，誰認定有罪？蔣萬安說，檢調在偵辦，「無從得知」。

都委會表示，2020年第783次委員會決議，同意所提韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻等獎勵項目。為何通過？是時任委員會以合議制方式形成。

民進黨議員林延鳳贈蔣萬安一把桃木劍，讓他斬妖除魔，有勇氣辦案，林也專攻北士科案，日前新光金董事會通過重啟與台新金合併可能性評估，此舉是否使北士科T17、T18案成了嫁妝？「蔣市府應該承諾，如果合併，依合約要終止契約。」蔣表示，如果兩家要合併，會以送進來的內容審查。

民進黨議員洪婉臻表示，柯市府當初招標時， 北士科T17、T18免除計畫書，回歸土地使用分區管制，但如今市府卻修訂土管，除了原允許進駐主要產業外，還放寬「兼辦」批發零售業，這不是開後門嗎？

產發局長陳俊安表示，考量實際企業營運型態與實務需求，才放寬使用，而為滿足園區基本生活需求，允許餐飲業等可進駐，但僅限在低樓層、上限30%。

北士科 蔣萬安 議員

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