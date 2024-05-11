女控醫美被燙傷遭拒賠 業者：持收據會協助支付

曾姓女子控訴去年5月到台北市一間知名連鎖醫美機構，接受「力美肌塑」療程，因美容師疏失導致手臂遭三度燙傷，但該機構不願理賠醫藥費，來回協調一年皆無下文。該醫美機構回應，事發後協助治療當事人，至於醫藥費，只要提供收據或相關證明，也會協助支付。

北市衛生局說，目前加強對醫美診所查核，其中若有廣告打很凶、違規紀錄、醫療糾紛等案件，也會列入紀錄加強抽查。民眾若與醫療機構有出現糾紛或不滿意，衛生局可提供民眾醫療平台來調解，會聘外部專家依「醫療事故預防及爭議處理法」協助雙方達成共識。

「手臂整整被燒了半小時。」曾女控訴，當時負責的美容師疑似未按照流程在機器下方墊毛巾，機器高溫直接接觸手臂皮膚，一度無法承受，想和美容師反映，但對方卻不在診間，當美容師回來手以紅腫起水泡了。

曾女說，美容師事後雖然幫她立即冰敷但效果有限，她要求賠償，卻被告知「我們不會賠」，在離開時甚至要求預先付下一次療程錢，她不滿直言「不會再來」。

曾女當晚掛急診，結果遭診斷二、三度燒傷，恐一輩子留下疤痕，她表示，傷口過了半年才復元，還留下了疤痕，醫藥費加上公司請假，至少損失1、2萬元，但該機構除了承諾復元後幫雷射，醫藥費、賠償損失完全都不願賠償。

醫美機構回應，事發後積極關心當事人，包含傷口處理、疤痕復元，恢復狀況也不錯，當事人今年也都回院所治療或使用其他療程，後續也會幫當事人復元傷疤。