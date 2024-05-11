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文山社大國防課程 兵役局：不認同

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市文山社區大學開辦「全民國防教育基礎工作坊」課程，議員鍾沛君昨指出，其中出現政治色彩濃厚的「黑熊學院」，有違社大政治中立宗旨。兵役局長李治安表示，不接受、也不認同部分教學內容，將於1個月內提出適性檢討。

鍾沛君質詢時出示在網路上購買的「KUMA黑熊學院少年防衛課」，以及課程介紹中「積極行動指南」部分內容，其中包括戰時飛無人機情蒐、攻擊敵方網站、蒐集紅色言論以便戰後究責等抵抗手段，以及鼓勵平民自行組成社區巡守隊、甚至於開挖土機製作路障等方針，但是全部都與「台北市全民國防手冊」內容明顯不相符。

鍾沛君質疑，有人在戰時要求自行組織後編入正規民防體系，或不接受指揮調度，而是以平行合作方式「協助作戰」，如「成為無人機飛手」、「對敵方網站發起攻擊」和「開挖土機製作簡易路障」等，官方會接受此類的全民國防模式嗎？她擔憂導致民眾把民間政治宣傳，誤解成官方性質的教育課程。

北市教育局也表示，社區大學以落實在地文化治理與終身學習等宗旨，課程均應政治中立，國防課程非黑熊學院主導，是文山社大有鑑於需要災害教育，充實民眾對於天災人禍來臨時自救解方，以減緩當災害發生時政府壓力。

北市 鍾沛君 黑熊

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