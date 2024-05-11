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訪視頻率增 北市保母訪視員擬調薪

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱楊正海／台北報導

剴剴案引發外界關注社安網，中央日前公布最新指引，訪視保母頻率從每年至少4次增至6次，新制即起施行，不少基層保母訪視員反彈。北市藍綠白議員昨為訪視員請命，要求社會局增員額、提高待遇因應。社會局長姚淑文說，今年將為訪視員調薪且以社工員起薪為目標，允諾2個月內訂定訪視員指引。

國民黨議員柳采葳昨在民政部門質詢指出，北市兒少保護通報案件逐年增，去年4843件，比前年暴增815件，平均每天13.3件；其中家外成案數478件比前年多155件，包含施虐者29件是保母、48件幼兒園人員。姚淑文說，家內是因納入高風險家庭，家外則是民眾兒少保護知識增加、敏感度提高，因此積極通報。

柳說，相較澳洲保母訪視員與保母僅1比20，台灣規定為1比60，北市保母4249人，84位訪視員平均每人負責51位保母、案量57案，細看南港區卻是68人、松山區63人、內湖區61人，人力明顯不足，訪視頻率提高後，訪視員工作量增。

民進黨議員趙怡翔也說，基層訪視員認為工作量高、行政作業做不完，希望增加訪視員員額與待遇、減少不必要行政工作，也建議參考國際案例，訂合理的保母與訪視員工比例。

姚淑文回應，職登4249位保母，但有收托者為2743人，訪視員工作量實際是下降，若有必要會調整人力，至於訪視員薪資調配經費動用市長預備金，目前簽文中，訪視員指引將與居托中心開會，討論納入教育訓練、相關處分等。

社會局表示，訪視員資格多為幼保及社工相關科系，現行薪資較公辦民營托嬰機構及社工師起薪低，考量目前訪視員流動，應優先穩固人員留任率，目前訪視員約3.4萬薪資，會以社工員起薪3萬7765元為參考目標。

民眾黨議員黃瀞瑩關心訪視員，也提及保母人力斷層，目前統計64%保母年齡落在50到69歲，建議應吸引年輕新血，但攬才也要留才，應積極布建喘息服務。

姚淑文說，已和彭婉如文教基金會討論保母人力，讓更多年輕人考取證照投入服務，曾有保母經驗者也能回流，社會局曾舉辦情緒管理、正念團體的課程且每場額滿，也規畫情緒議題相關服務於7月上路。

保母 社工 議員

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