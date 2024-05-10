新北警犬福星三兄弟滿7歲將退休 網友獻祝福
新北市警察局刑事警察大隊警犬隊的人氣警犬福星與牠的兄弟7歲了，警犬隊今天在社群平台附上牠們生日照，並表示今年牠們即將退休，網友紛紛送上生日快樂，祝福牠們健康。
警犬隊今天在臉書（Facebook）放上福星三兄弟生日照，並加碼釋出兄弟飛達、亮亮出生照片，貼文指出，牠們媽媽Yellow在產下飛達後，歷經一陣艱辛的生產過程，亮亮與福星才和領犬員見面。
貼文指出，飛達出生時，在牠黑皮膚胸前有一戳小白毛，另外飛達和亮亮是深色毛色，福星則是淺色系，讓領犬員印象深刻。時間飛逝，經過7年三兄弟最後一次在警犬隊過生日後就要退休，警犬隊同仁都感到不捨。
網友送上生日快樂祝福，「祝福每一隻大寶寶健康平安天天快樂」、「往後有更多人疼惜」、「永遠快樂健康平安」。
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