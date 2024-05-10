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關渡新橋可行性 新北工務局：盼年底評估雛型

中央社／ 新北10日電

淡北道路今年2月開工，民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩今天質詢關渡新橋進度，新北市工務局長祝惠美表示，目前持續蒐集資料，盼可行性評估雛型年底出來。

新北市議會今天進行二、三審各機關聯合業務報告及質詢，鄭宇恩關心關渡新橋目前進度以及未來路墩點跟交通動線。

工務局長祝惠美表示，當初為了通過淡北道路，淡水河左右岸做整體交通評估，已啟動左右岸可行性策略，因左岸交通比較壅塞，目前也在調查左岸平面的交通情形，並研議未來路線如何跟台64線串連，變成快速路廊。

她表示，目前持續蒐集相關資料，希望可行性評估雛型年底出來。

鄭宇恩進一步詢問，未來關渡大橋是否會有匝道銜接台64線，或是讓車輛先行駛平面道路再上台64線，市府有沒有規劃，祝惠美表示，持續評估中。

鄭宇恩表示，五股端道路的服務水準不佳，未來如果引進更多車流進到五股，對當地民眾及交通而言是很大負擔，是否有改善方案。

祝惠美表示，未來淡江大橋通車後，會關注當地交通的分流情況並持續蒐集相關意見。

淡水河 淡江大橋

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