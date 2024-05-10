減少外出！北市空品指標明恐達紅色等級 環保局示警
明日好天氣，台北市環保局今指出，明受東南風影響，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，致北市空品預測AQI指標有機會大於150以上，屬於對所有族群不健康的紅色等級，指標汙染物為臭氧。
環保局提醒民眾，注意空氣品質隨時狀況，應盡量減少外出，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者及心血管疾病患者，也應盡量避免在戶外從事劇烈活動。
環保局表示，將持續密切注意擴散不良對空品影響，並提前執行防制措施及管制作為，包含在環保局官網發布最新消息提醒民眾注意，以通訊軟體Line群組通知教育局、公運處、捷運公司、社會局及衛生局等單位應變，延緩或減輕污染物擴散不良造成空氣品質不良現象並降低對民眾可能造成健康影響。最新空氣品質現況，可參考環境部空品監測網（https://airtw.moenv.gov.tw）。
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