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社區大學國防課程赫見「黑熊學院」北市兵役局：不認同

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
黑熊學院招牌。圖／聯合報系資料照片
黑熊學院招牌。圖／聯合報系資料照片

北市議員鍾沛君昨在議會民政部門質詢時指出，台北市文山社區大學開辦「全民國防教育基礎工作坊」課程，出現政治色彩濃厚的「黑熊學院」她認為可能導致民眾誤將民間政治宣傳誤解為官方性質之教育課程，也有違社大政治中立宗旨。兵役局長李治安表示，不接受也不認同其中部分教學內容，將於1個月內提出適性檢討。

鍾沛君質詢時出示在網路上購買的「KUMA黑熊學院少年防衛課」，以及課程介紹中「積極行動指南」部分內容，其中包括戰時飛無人機情蒐、攻擊敵方網站、蒐集紅色言論以便戰後究責等抵抗手段，以及鼓勵平民自行組成社區巡守隊、甚至開挖土機製作路障等方針，但均與「台北市全民國防手冊」內容明顯不符。

鍾沛君質疑，有人在戰時要求自行組織後編入正規民防體系，或不接受指揮調度，而是以平行合作方式「協助作戰」，如「成為無人機飛手」「對敵方網站發起攻擊」「開挖土機製作簡易路障」等，官方會接受此類的全民國防模式嗎？該程恐導致民眾誤將民間政治宣傳，誤解為官方性質的教育課程。她也建議兵役局，應考慮至社大開辦正式課程，推廣傳播正確的全民國防教育內容。

兵役局李治安局長表示，不接受、也不認同其中部分教學內容，至於官方會接受此類的全民國防模式嗎？他也說不會接受。北市教育局也表示，社區大學以落實在地文化治理與終身學習等宗旨，課程均應政治中立。

兵役 北市 鍾沛君

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