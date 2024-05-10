快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

中央社／ 新北10日電

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天質詢，0403地震後陸續發生多起餘震，民眾住家受損，新北市海砂屋有天花板剝落、鋼筋外露情況，但都更速度緩慢，呼籲市府加速都更速度。

議會今天進行二、三審各機關聯合業務報告及質詢，山田摩衣質詢，目前新北市有幾處海砂屋及狀況。工務局長祝惠美表示，新北市目前列管90多處海砂屋，依新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例（俗稱海砂屋自治條例），被列管的所有權人在地震發生後要回報住屋狀況。

山田摩衣指出，市長侯友宜2020年在臉書（Facebook）發文，板橋富豪社區最快去年可拆除重建，直到今年1月才審議通過都更，至今也未動工，要求專案處理加速進度，並積極協助住戶後續程序。

山田摩衣表示，接獲民眾陳情，家中天花板剝落、鋼筋外露、梁柱裂開，市府不能只起個頭，應該更積極協助海砂屋住戶，並且讓民眾完整知道過程，住宅安全不能拖延。

新北市城鄉局副局長邱信智表示，對於海砂屋有一連串輔導措施，包括容積獎勵、新北市危險建築物580專案計畫，民辦轉公辦機制協助住戶。

山田摩衣 海砂屋

延伸閱讀

賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？新北議員批：為特定權貴解套

春季聯賽／全越運動吳念庭開轟 新北禾聯落敗並列季軍

核一水保計畫卡11年通過 新北：請經濟部負責督促台電

蘇貞昌讚蘇巧慧新北優勢 黃國昌：天下父母心人之常情

相關新聞

剴剴案後「低薪訪視員」工作大增 北市藍綠白議員請命加薪

剴剴案引發社安網關注，中央日前公布最新指引，保母訪視頻率從每年至少4次調升至6次，新制即起施行，不少基層保母訪視員反彈。...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天質詢，0403地震後陸續發生多起餘震，民眾住家受損，新北市海砂屋有天花板剝落、鋼筋外露...

保母訪視員訪視次數增 北市議員指人力恐不足

議員指出，市府配合中央提升訪視保母頻率，但北市訪視員需處理庶務多，訪視次數增，憂有人力不足等情形。台北市社會局表示，會與...

賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？ 新北議員批：為特定權貴解套

國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法...

金山托老中心慶祝母親節 學手作、舞蹈延緩老化

由介惠基金會辦理的金山公共托老中心慶祝母親節活動，邀請基金會董事長夫婦、執行長與金山區長來共襄盛舉，為了展現最完美的自己，長輩們除了認真學習舞蹈，更加在萬里繡球花業者的贊助下，有了乾燥的繡球花瓣能夠手作點綴髮箍，讓大家在慶祝活動上都亮眼了起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。