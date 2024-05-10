汐止江北里防災社區驗收成果 演練到位逼真

防災意識抬頭，汐止區江北里也在今年加入了防災社區的行列，在上了幾堂課之後，今(10)日最後一堂驗收成果，進行防災演練，現場模擬了颱風、地震、火災等情境，訓練民眾自主防災，當天演練很到位，民眾也說學到很多災害應變觀念。

一開始的設定海上颱風警報發布，在接獲汐止區公所通報後，江北里長謝祚敏擔任里內的指揮官，召集志工啟動防災小組運作，先以廣播告知里民做好防颱，在陸上颱風警報時，成立江北里災害應變中心，各組人員都要集合執行防災準備工作，而接著安排的情境是路樹倒塌阻礙交通，整備搶救組也很快到現場協助進行路樹移除，江北里在今年加入防災社區行列，公所也安排上一系列的課程，而最後一堂就來驗收成果。

江北里長謝祚敏說，今天是社區型的防災演練，很感謝承辦單位汐止區公所還有消防局，里辦公處還有這些志工也很辛苦，這已經第四堂課了，今天是結業，因為天災地變很多，透過演練再做複習，讓民眾有一個常識、有一個觀念，新北市政府也一直在推廣，希望讓各個社區各個角落，都能夠落實，讓民眾有一個知識、常識。

以實地演練的方式驗收學習成果，現場包括汐止區長林慶豐、新北市議員張錦豪都來關心，因為，現在天災不少，如何面對複合式的災害，當天模擬情境安排了颱風、火災以及地震等等，遇到一連串的演練狀況，應變中心動員應變排除，並且引導受災民眾進行安置念。

新北市議員張錦豪指出，最近因為0403地震，還有一些餘震的關係，所以各個里、社區都已經加強一些防災的意識，像是今年江北里還有湖光明加入防災社區，今天看到江北里，里長謝祚敏他本身就是一個義消的角色，平常在不管是義消的一些救災，都看到他的身影，他也特別的重視這個防災演練，所以，今天特地的找一些學者過來，做一個防災的演練，也做一些宣導，希望大家建立一個正確觀念。

汐止區長林慶豐強調，今天是江北里社區防災的一個演練，謝謝里長及所有編組的夥伴，過程當中非常的逼真跟非常完整的演出，在整個遇到災害的時候，如何去做應變，疏散避難，這一次也要提醒，因為近期的一個地震的餘震不斷，所以，還是要再提醒大家，遇到地震的時候也不要驚慌，能夠用趴下、掩護、穩住的方式，讓我們能夠來保護自身安全，如果有任何的需要把做的，或相關的震災等問題，不清楚的，也可以詢問汐止公所，會給您詳細的一個解答，再次謝謝今天所有參與江北防災社區演練的夥伴。