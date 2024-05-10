「溫馨光芒、環繞溫心」瑞芳分局向媽咪警察致敬

在母親節前夕，警察局瑞芳分局迎來了一場溫馨感人的驚喜。今(10)日Queen Jocelyn賈思琳輕珠總監蔡思真前來致贈媽媽警察們禮品，一股溫暖的光芒籠罩著分局，不僅是因為禮品的璀璨，更是來自一份特別的心意，讓媽咪警察們備感溫馨。

賈思琳輕珠總監蔡思真表示，她時常有關注警察相關議題，也很支持警察。她希望能夠為她們的生活增添一絲光彩，讓她們在工作和生活中都能感受到被重視和尊重，所以她今日特別前來，親手將這一份祝福交到為人母的女性同仁手上，媽媽們也立刻戴上，表示這禮物真的很喜歡。

瑞芳分局長陳建龍表示，不論是否為警職，我們女性同仁們是分局的驕傲！她們不僅在工作中展現出了優秀的專業素養，同時也是家庭中溫柔、堅強的母親。她們每天都以無比的勇氣和毅力面對著各種挑戰，同時為家庭帶來無盡的愛和關懷。

瑞芳分局也謝謝Queen Jocelyn賈思琳輕珠寶提供這麼有質感的禮品，向這些偉大的母親致以最誠摯的祝福！願她們在這個特別的日子裡，收到的不僅是禮品，還有無盡的幸福和美好。