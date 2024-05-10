淡水福佑宮限量乖乖餅乾 供不應求發送一空

淡水老街上的媽祖廟福佑宮今年首度與知名食品公司合作聯名，製作了淡水媽臻吉祥保平安的乖乖餅乾限量聯名款，透過淡水福佑宮的各項廟方活動發送給大家，也廣受許多信眾喜愛，供不應求發送一空。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，過去綠色「乖乖」常出現在許多電腦或是機械設備上，成為代表台灣的特殊幸運餅乾。而日前參考中南部的友宮，也有製作乖乖聯名餅乾，因此這次淡水福佑宮，也製作了兩款包裝，有保平安與臻吉祥，展現出宗教信仰的創意發想。

主委謝安棋指出，過去淡水福佑宮經常製作出淡水媽許多的小周邊，有香包等等，而這次製作了許多的乖乖餅乾，因為數量有限只在活動中發送，而未來也會再與乖乖合作製作出更多的淡水媽乖乖，期望透過這創意的客製化聯名合作，來保佑大家平安。