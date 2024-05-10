快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

淡水福佑宮限量乖乖餅乾 供不應求發送一空

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水老街上的媽祖廟福佑宮製作了淡水媽臻吉祥保平安的乖乖餅乾限量聯名款，廣受許多信眾喜愛，供不應求發送一空。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街上的媽祖廟福佑宮製作了淡水媽臻吉祥保平安的乖乖餅乾限量聯名款，廣受許多信眾喜愛，供不應求發送一空。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的媽祖廟福佑宮今年首度與知名食品公司合作聯名，製作了淡水媽臻吉祥保平安的乖乖餅乾限量聯名款，透過淡水福佑宮的各項廟方活動發送給大家，也廣受許多信眾喜愛，供不應求發送一空。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，過去綠色「乖乖」常出現在許多電腦或是機械設備上，成為代表台灣的特殊幸運餅乾。而日前參考中南部的友宮，也有製作乖乖聯名餅乾，因此這次淡水福佑宮，也製作了兩款包裝，有保平安與臻吉祥，展現出宗教信仰的創意發想。

主委謝安棋指出，過去淡水福佑宮經常製作出淡水媽許多的小周邊，有香包等等，而這次製作了許多的乖乖餅乾，因為數量有限只在活動中發送，而未來也會再與乖乖合作製作出更多的淡水媽乖乖，期望透過這創意的客製化聯名合作，來保佑大家平安。

淡水 餅乾

延伸閱讀

佛心賞花景點爆人潮！ 淡水超稀有「粉色百合花海秘境」花開燦爛 內粉外白花瓣十分特別

淡水真理大學就博會好熱絡 企業釋高薪職缺搶人才

淡水國民運動中心器材破、地下室漏水 體育局要求2周內改善

新北上周急診數破3千人 淡水1幼兒檢出71型列高風險區

相關新聞

剴剴案後「低薪訪視員」工作大增 北市藍綠白議員請命加薪

剴剴案引發社安網關注，中央日前公布最新指引，保母訪視頻率從每年至少4次調升至6次，新制即起施行，不少基層保母訪視員反彈。...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

減少外出！北市空品指標明恐達紅色等級 環保局示警

明日好天氣，台北市環保局今指出，明受東南風影響，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，致北...

社區大學國防課程赫見「黑熊學院」北市兵役局：不認同

台北市議員鍾沛君昨在議會民政部門質詢時指出，台北市文山社區大學開辦「全民國防教育基礎工作坊」課程，出現政治色彩濃厚的「黑...

新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天質詢，0403地震後陸續發生多起餘震，民眾住家受損，新北市海砂屋有天花板剝落、鋼筋外露...

保母訪視員訪視次數增 北市議員指人力恐不足

議員指出，市府配合中央提升訪視保母頻率，但北市訪視員需處理庶務多，訪視次數增，憂有人力不足等情形。台北市社會局表示，會與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。