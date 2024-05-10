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金山托老中心慶祝母親節 學手作、舞蹈延緩老化

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山公共托老中心慶祝母親節活動，長輩們除了認真學習舞蹈，手作點綴髮箍，讓大家在慶祝活動上都亮眼了起來。 圖／紅樹林有線電視提供
金山公共托老中心慶祝母親節活動，長輩們除了認真學習舞蹈，手作點綴髮箍，讓大家在慶祝活動上都亮眼了起來。 圖／紅樹林有線電視提供

由介惠基金會辦理的金山公共托老中心慶祝母親節活動，邀請基金會董事長夫婦、執行長與金山區長來共襄盛舉，為了展現最完美的自己，長輩們除了認真學習舞蹈，更加在萬里繡球花業者的贊助下，有了乾燥的繡球花瓣能夠手作點綴髮箍，讓大家在慶祝活動上都亮眼了起來。

介惠基金會執行長施欣錦表示，這是活動長輩準備了很久，感謝萬里的繡球花田業者贊助乾燥花材料包，讓長輩可以自製漂亮的花圈頭飾，而金山公共托老中心營運八年以來，長輩每天到據點活動、學習多元課程，從手作、畫畫到舞蹈都有，這次的母親節表演就是長輩們的認真學習成果。

而介惠基金會董事長胡頤仁也鼓勵長輩，常常來據點活動，延緩老化、身心都健康，透過每天到據點的活動，長輩們結交到許多的朋友，彼此成為彼此重要的支持。也很感謝金山區長應景的帶來了母親節禮物象徵長壽的金山甘藷麵線，並且與長輩一起切蛋糕慶祝佳節，希望長輩每天到托老中心都可以心情愉快，每天都是母親節。

母親節 金山 長輩

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