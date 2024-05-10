淡北道路苦等20年的解方 串連台64線關渡新橋概念浮現
淡北道路讓在地居民等了20幾年，行政院前院長蘇貞昌2年前推出關渡新橋方案來分流車流，避免車潮全湧入北市。新北市議員鄭宇恩今天質詢時詢問關渡新橋的可行性評估，對此，工務局長祝惠美表示，資料還在搜集，今年底看可否有雛型，但絕對會加速作業流程。
鄭宇恩詢問關渡新橋目前具體內容，及有無初步確認未來路墩點或交通動線。祝惠美表示，當時為了通過淡北道路，淡水左右岸交通要做整體評估，現在有做一個左右兩岸平衡的可行性策略，其中包括關渡新橋要銜接的部分，由於左岸平面道路壅塞，因此也研議路線如何拉到跟台64線串連，變成更快速路廊，目前在搜集資料中。
鄭宇恩表示，五股端道路服務水準非常差，若再引進更多車流進到五股端，對民眾、道路水準是很大負擔，盼直接接台64線，想了解是否有朝這方向去做可行性評估。
祝惠美則說，目前這些都有納入評估，但資料還在搜集，看年底有無機會有雛型出來。對於鄭宇恩批速度太慢，祝惠美說，淡北道路已在施作，即便現在關渡新橋要蓋，時間也不可能超越淡北道路施作。
鄭宇恩要求新北市府應要加速辦理，同時半年向她匯報可行性評估。祝惠美則允諾會照辦處理。
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