柯文哲會沈慶京收陳情 廉政登錄沒資料

前台北市長柯文哲身陷京華城爭議，並被爆料與威京集團主席沈慶京多次會面、收陳情，今天政風處表示廉政登錄查無資料，議員要求蔣市府將所有資料都送廉政署。

台北市長蔣萬安今天至議會針對大巨蛋、北士科、京華城、台智光等案專案報告。其中柯文哲與京華城爭議受關注。

民進黨議員林延鳳說，柯文哲被前幕僚爆料跟沈慶京多次密會，新光人壽副總吳欣盈也出席過3次市長室會議，但都沒有相關資料。

國民黨議員游淑慧則說，跟市府有業務往來的業者，若有請託、關說、餐飲、送禮物等都要廉政登錄，問政風處在京華城爭議爆發後，有沒有清查柯文哲與沈慶京的廉政登錄。

政風處長林炤宏表示沒有發現資料，不清楚當初是什麼狀況沒登；游淑慧說，現在事實證明柯任內就是收過跟都發局有關的請託關說案，有交辦單也有文號管制，問照規定是否要登錄，都發局長王玉芬與林炤宏皆回答「是」。

游淑慧批，柯文哲任內很多事沒紀錄，柯文哲很愛嗆公布會議紀錄，但其實根本無從公布起，要求蔣市府將所有資料匯報廉政署，林炤宏說已經處理。

另外，林延鳳還批評在北士科案爆發前，新光人壽曾與地政局長陳信良、法務局長連堂凱及5個科室主管開會，蔣萬安卻一無所知，且沒有會議紀錄跟錄音錄影。

林延鳳說，今天的專案報告寫明T17、18地上權及地上建物現階段不得移轉，質疑當時到底談了什麼「談到市長都不知道」。

連堂凱解釋，當時沒有府級長官出席，談的結論就是照合約走；會後他透過文字回應，因屬於拜會性質，所以沒有會議紀錄，且是合約第4條第4點執行，當時會議討論有關地上權移轉、設定負擔與信託約定，至於業者有無要移轉，尊重公司，不便代為說明，且合約是在未取得使用執照前，不能移轉。

林延鳳要求蔣萬安不要成為看事情只看表面、消極依合約走的「法匠」，並表示北士科合約沒有載明要蓋多大量體「就算蓋兩間廁所拿到使照後也可以轉移」 ，蔣萬安說，不會接受這種事。

林延鳳認為市府應該與新光人壽重新議約，看是要繼續開發或是分道揚鑣，不要讓廠商予取予求，並拿出一把桃花木劍送給蔣萬安，希望他拿出勇氣好好把這些案子辦一辦。