快訊

宜花國家警報大響！花蓮外海15:45發生規模5.8地震 最大震度4級

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北士科土地管制突放寬 議員質疑圖利：是要百貨進駐？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。議員洪婉臻質詢指出，北士科有非常多爭議，市府現在卻修訂北士科土地使用分區管制，除原允許進駐之主要產業外，放寬「兼辦」批發零售業，她質疑是不是之後mall、百貨公司等金鷄母可進駐？產發局表示，只能設辦公室。

洪婉臻質詢指出，本來新光人壽在投標時，讓人覺得走後門，沒送投資計畫書，規範只能允許做生產製造、辦公室、生技醫療、服務業和企業總部，為什麼現在開放「兼辦批發零售」？ 觀感非常不好。

洪婉臻表示，柯市府當初招標時，T17、T18免除計畫書，回歸土管，現在開放兼批發零售業，這項變更不是會產生潛在利益？不會反應在投標金上漲嗎？而且兼辦是如何認定？台北101、微風南山的mall或低樓層蓋百貨公司，也算是「兼辦」可以進駐？

洪婉臻質疑，這不是開後門嗎？放寬土管規定變相擴張使用，過去經有例子，某保護區同意開放，後來變成很多住宅和飲食業，不是變相圖利？

北市產發局長陳俊安表示，有關北士科土地使用分區管制修訂，是因進駐企業反映，申請公司或商業登記時，面臨部分項目不符使用而無法登記的情況，例如生技醫療產業要進駐，但其營業項目包括批發、零售業務，雖然實際從事批發零售的賣場販售作業並非位在園區，卻無法於園區登記。

陳俊安說，考量實際企業營運型態與實務需求，才放寬「兼辦」批發、零售業務可作「辦公室」使用，以貼近產業需求。另外，為了滿足園區基本生活需求，允許餐飲業等可進駐園區，但僅限在低樓層、在建物內上限為30%。

北士科 生技

延伸閱讀

台智光若按民法收5％遲延利息 議員曝每月31萬元

影／蔣萬安稱「市府無跟新壽密會」遭打臉 林延鳳贈桃木劍助斬妖除魔

台智光要求按民法算遲延利息 蔣萬安：決不接受這說法

台智光案掀法律戰！搬民法、拒解約、不接受1761費率

相關新聞

北士科土地管制突放寬 議員質疑圖利：是要百貨進駐？

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。議員洪婉臻質詢指出，北士科有非常多爭議，市府現在卻修...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

北市凱道盃國際兒童滑步車大賽 警公布交通管制措施

這個月11日，凱達格蘭大道舉辦「2024台北市凱道盃國際兒童滑步車大賽」，台北市中正一警分局公布交通管制路線圖。

新壽密會蔣市府 法務局：禮貌性拜會 人員、時間皆提供

台北市長蔣萬安今早赴北市議會針對四大案進行專案報告，民進黨北市議員林延鳳提及新光人壽曾密會過蔣市府，卻沒有會議紀錄，就連...

中和民享藝文特區淪「蚊子特區」？地方急陳情盼改造

位於新北中和自治街的民享藝文特區，平面部分改做表演舞台已9年，但使用率不高，被認為是閒置空間，只有少數長者會來休息乘涼，...

京華城案柯文哲見財團「沒廉政登錄」？北市政風處、都發局證實了

台北市長蔣萬安今赴議會針對4案專案報告，國民黨議員游淑慧指出，前市長柯文哲不否認任內見過威京集團主席沈慶京，市長室也有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。