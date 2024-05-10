北士科土地管制突放寬 議員質疑圖利：是要百貨進駐？

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。議員洪婉臻質詢指出，北士科有非常多爭議，市府現在卻修訂北士科土地使用分區管制，除原允許進駐之主要產業外，放寬「兼辦」批發零售業，她質疑是不是之後mall、百貨公司等金鷄母可進駐？產發局表示，只能設辦公室。

洪婉臻質詢指出，本來新光人壽在投標時，讓人覺得走後門，沒送投資計畫書，規範只能允許做生產製造、辦公室、生技醫療、服務業和企業總部，為什麼現在開放「兼辦批發零售」？ 觀感非常不好。

洪婉臻表示，柯市府當初招標時，T17、T18免除計畫書，回歸土管，現在開放兼批發零售業，這項變更不是會產生潛在利益？不會反應在投標金上漲嗎？而且兼辦是如何認定？台北101、微風南山的mall或低樓層蓋百貨公司，也算是「兼辦」可以進駐？

洪婉臻質疑，這不是開後門嗎？放寬土管規定變相擴張使用，過去經有例子，某保護區同意開放，後來變成很多住宅和飲食業，不是變相圖利？

北市產發局長陳俊安表示，有關北士科土地使用分區管制修訂，是因進駐企業反映，申請公司或商業登記時，面臨部分項目不符使用而無法登記的情況，例如生技醫療產業要進駐，但其營業項目包括批發、零售業務，雖然實際從事批發零售的賣場販售作業並非位在園區，卻無法於園區登記。

陳俊安說，考量實際企業營運型態與實務需求，才放寬「兼辦」批發、零售業務可作「辦公室」使用，以貼近產業需求。另外，為了滿足園區基本生活需求，允許餐飲業等可進駐園區，但僅限在低樓層、在建物內上限為30%。