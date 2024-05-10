新壽密會蔣市府 法務局：禮貌性拜會 人員、時間皆提供
台北市長蔣萬安今早赴北市議會針對四大案進行專案報告，民進黨北市議員林延鳳提及新光人壽曾密會過蔣市府，卻沒有會議紀錄，就連蔣萬安也不知道。北市法務局下午回應，屬於禮貌性拜會非正式會議，時間、人員都有如實提供議員並無密會。
北士科案爭議持續延燒，新壽得標的T17、T18，遭民進黨議員發現投資計畫書內容不佳竟能得標，且至今遲遲未動工，質疑有意將地上權轉移。林延鳳今天質詢時爆出新壽有來密會北市府，討論地上權跟建物移轉、信託、設定等，「局長到底談什麼，談到連市長都不知道。」
法務局表示，新光人壽到法務局為討論「移轉、設定、信託地上權」問題的行程，屬於禮貌性拜會並非正式會議，因此沒有會議紀錄及錄音，會議時間、與會人員，皆有配合議員問政及索資如實提供。
法務局說，新光人壽是由陳姓副總出席，市府則由法務局長連堂凱、地政局長陳信良及局處同仁與會，因雙方僅就契約第4.4條的執行做意見交流，討論有關地上權移轉、設定負擔與信託約定。
法務局也說，至於業者有無要移轉地上權，不便代新光人壽說明，但現況依合約規定，業者在未取得建物使用執照前，不能移轉地上權與第三人。
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