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京華城案柯文哲見財團「沒廉政登錄」？北市政風處、都發局證實了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會，就大巨蛋、北士科、京華城、台智光案專案報告及備詢。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北市議會，就大巨蛋、北士科、京華城、台智光案專案報告及備詢。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會針對4案專案報告，國民黨議員游淑慧指出，前市長柯文哲不否認任內見過威京集團主席沈慶京，市長室也有一個請託關說案交辦到都發局，是否有廉政登錄，政風處回應，政風處這邊資料沒有發現。游直呼，柯總愛嗆公開會議記錄，然而調查小組面臨困難之一，是太多事沒記錄，自然無從公布。

游淑慧說，柯文哲市長室同仁曾說柯見過沈慶京非常多次，她也提及跟市府有業務往來的業者，若有請託、關說、餐飲、致贈禮物等都要登錄，現場問及政風處，京華城案發生後，有無清查柯見沈時是否做過廉政登錄？

政風處長林炤宏回應，政風處資料沒有發現，柯也許基於一些公務理由或什麼狀況，他並不清楚實際情形。

游淑慧追問，現在事實證明，市長室有一個請託關說案，交辦到都發局手上，是以交辦單且有文號管制的請託關說案；按照規定，如果有請託關說就應該要登錄。

都發局長王玉芬、林炤宏均回應「是」，林補充並沒有登錄資料。游最後要求蔣市府將所有資料匯報廉政署，林表示，已經匯報。

北市國民黨議員游淑慧今指出，前市長柯文哲不否認任內見過威京集團主席沈慶京，市長室也有一個請託關說案交辦到都發局，是否有廉政登錄，政風處回應沒有。記者林佳彣／攝影
北市國民黨議員游淑慧今指出，前市長柯文哲不否認任內見過威京集團主席沈慶京，市長室也有一個請託關說案交辦到都發局，是否有廉政登錄，政風處回應沒有。記者林佳彣／攝影

柯文哲 游淑慧 關說

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