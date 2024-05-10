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新光台新合併？顏若芳籲市府解約「勿讓北士科成嫁妝」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與法務局局長連堂凱（左二）回應北士科議題。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）與法務局局長連堂凱（左二）回應北士科議題。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會針對4案專案報告，民進黨議員顏若芳指，日前新光金董事會通過重啟與台新金合併可能性評估，此舉會不會使北士科T17、T18案成了嫁妝？「蔣市府應該承諾如果合併，依照合約要終止契約。」蔣萬安表示，會依照當時送件的內容判斷。

台新金日前在法說會中提及以正面態度評估併購新光金的可能，消息釋出後盤中大漲逾3%。不過，顏若芳指，新光人壽得標的北士科T17、T18，若依照合約檢視，地上權人因合併而消滅的相關事宜，主動權可以是甲方的台北市府，「市長同意他們送這東西進來嗎？同意乙方變成新的公司？」

此外，顏若芳也說，T17、T18按合約工程期程只需要備查不需要核定，而新光在民國112年4月取得雜項執照，至今卻沒有開工，這是因為現在正在變更設計當中，因為在112年9月20日突然提送，指公司董事同意產品定位、開發計畫全部變更。

顏若芳也調閱出新光不斷變更的模擬圖，這正是柯文哲當初沒有要求送規劃設計給市府，所以才能一變再變，未來若是台新和新光合併，希望市長承諾應該要終止契約，「不能把台北市有財產當成新光嫁妝。」

蔣萬安表示，但如果新光和台新合併，會以之後送進來的內容條件審查。法務局長連凱堂補充，目前是假設的問題，也是需要看當時送件的內容判斷。

蔣萬安 顏若芳

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