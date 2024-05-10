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北大特區人行道挖了又挖犯眾怒 網友狂酸「政府很有錢！」
新北市北大特區從去年開始在多處路口人行道進行無障礙改善工程，但民眾發現，今年完工後的路口人行道又重新開挖，工程敲打噪音，車輛、行人繞道相當擾民，民眾不滿上網狂酸「我們的政府很有錢啊！」。養工處表示，樹林公所發包後驗收未通過標準，因此養工處進場二次施工。
北大特區早期都市計畫規定退縮建築線，擁有大面積寬敞人行道成為該特區特色，為改善人行道無障礙空間，養工處針對學勤路與大有、大成、大雅、學成等多處路口進行無障礙改善，新設導盲磚等措施，但去年施工後，今年又打掉重蓋，持續多月的敲打噪音，嬰兒車、輪椅寸步難行引發民怨。
民眾不滿在臉書抱怨「到處一挖再挖到底為什麼？人民上繳的稅金是能這樣浪費的嗎？主管機關能不能出來解釋一下？重複施工真的很擾民、預算出來都要用完錢不是這樣花吧！我們的政府很有錢啊！ 」
對此樹林公所表示，工程由養工處負責。養工處則表示，檢討三峽、樹林一帶人行環境時發現，共有12個路口導盲磚未對齊，為保障視障朋友安全決定重鋪。12處中，樹林學勤、大有路口，和三峽大學路、學成路口之前由公所完工，現在再由養工處拆除改善，這二處預計於5月底完工，其餘10處則於6月底前完工。
新北市議員廖宜琨批評，一個工程要做兩次很明顯是督工有問題，廠商施作公共工程，政府難道不用監督施工狀況嗎？發包後就丟給監造拍拍屁股走人，甚至施工不當導致周邊公車站牌也因此倒下，嚴重影響當地居民生活品質，工程時間一再延宕，根本就是最低級的錯誤。
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