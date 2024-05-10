台智光要求按民法算遲延利息 蔣萬安：決不接受這說法

台北市長蔣萬安今將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。其中台智光案，台智光態度強硬，函文市府應按照合約規定給專案費率2100元，而非依母約，僅願支付1761元。若未給付全額，將按民法規定按周年利率5％方式計算遲延利息。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，決不接受台智光說法。

北市府4月8日發函台智光終止子約，主張3M傳輸費率，僅願支付1761元，5月2日邀台智光協商，但台智光未派員出席，卻函文北市府，應按照合約規定給專案費率2100元，若未給付全額，將按民法規定按周年利率5％方式計算遲延利息。

蔣萬安上午赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案。針對台智光案，蔣萬安說，市府捍衛市民權益的立場非常堅定，絕不動搖，也絕不接受台智光說法。

媒體追問台智光會不會太囂張？蔣萬安說，市府接下來會一切依合約相關規定，且4月8日已終止合約，這立場不會動搖改變。