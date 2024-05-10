台智光案掀法律戰！搬民法、拒解約、不接受1761費率

台北市長蔣萬安今將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光4案，其中台智光案，北市府4月8日發函台智光終止子約，主張3M傳輸費率，僅願支付1761元，5月2日邀台智光協商，但台智光未派員出席，卻函文北市府，應按照合約規定給專案費率2100元，若未給付全額，將按民法規定按周年利率5％方式計算遲延利息。

對於台智光態度強硬，台北市法務局長連堂凱表示，台智光並未談及斷網，訴諸法律，目前相關的爭議會進入契約救濟程序，而台智光基於契約義務，仍需依善良管理人注意義務提供服務，維持警局監視器傳訊品質，市府將依法辦理，並堅持立場。

警察局4月8日通知台智光公司終止子約，台智光先在4月19日函文回覆，否認有給付他人不法佣金、回扣、 賄賂或其他不正利益之情形，主張警察局認定主張終止子約，顯於法無據。

台智光還說，市府從未予該公司說明始末之機會，僅憑新聞報導認定有給付他人不法佣金、 回扣、賄賂或其他不正利益之情形，於公共利益、公平合理與誠信和諧之理及子約第16條之爭議處理意旨有違，終止子約顯無理由，應不生終止效力，契約仍繼續有效。

市警局收到函文後，4月24日函通知台智光，終止子約程序即已生效，不因該公司片面否認而停止，並從4月8 日起，警察局子約既已終止應當回歸母約規範，依照市府核定之TGSN 費率1761元實支實付。

北市府5月2日邀台智光協商，但台智光無人到場，當天發文北市府，主張公司重申並嚴正否認有就協議書給付他人不法佣金、回扣、賄絡或其他不正利益的情形，在經案件相關之刑事案件或民事案件判決確定前「難認貴局現階段已合法終止，本公司依約自無配合辦理終止後續程序之義務」。