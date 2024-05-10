電梯關人、如廁走光 二殯新館拚改善

台北市第二殯儀館新大樓成立後，民眾陳情不斷，議員指出，今年至5月7日光1999陳情案已117件，已創歷年同期新高，發生90歲阿公被關電梯、婦女陳情廁所門沒密合和淹水等問題。北市殯葬處指出，會邀代辦機關、施作廠商積極改善。新工處也承諾，相關缺失一周內改善。

議員洪婉臻昨天在議會民政部門質詢表示，台北市第二殯儀館二期新建工程經費高達21億元，不過先前的電梯問題、地下停車場消防灑水系統等問題，疑似至今沒改善好，殯葬處長張世昌表示，電梯故障問題已爭取到市長二備金，目前已招標完成，就等廠商施工。

洪婉臻調閱二殯的1999陳情數，民國110年有266件、111年227件、112年214件、至於今年至5月7日就有117件，包括電梯故障問題，曾發生90歲的阿公被關在電梯，民眾也陳情菸味瀰漫，質疑二殯才改建完怎麼就要動用二備金，包括電梯到樓燈要花145萬2800元，申請電視92萬元等。

議員陳怡君說，二殯的民眾都對新館電梯有「搭乘障礙」，無法一眼得知電梯抵達的狀況，因為電梯樓層顯示的門板過低，也沒有輔助的電梯樓層顯示器，導致民眾在等待電梯時，因無法判斷六台電梯為哪一台開門，只好「聽聲辨位」。

陳怡君還說，新館的親子廁所門的水平線沒有對齊，造成門歪斜，在廁所門無法密合的狀況下，可讓人清楚看到廁所裡面的狀態，上廁所都沒安全感。隨便在二殯走就看到這麼多缺失，就連下雨時，地下停車場也積水。

張世昌表示，缺失一定會盡快改善，新大樓的硬體建築物會盡快改善並和新工處一起會勘，要求廠商保固責任。至於積水是因強降雨影響，造成洩水問題和阻塞，已經改善。