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4大案今專案報告 藍綠白喊話攻防

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安今將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案，藍綠白磨刀霍霍。前市長柯文哲「三大案」成箭靶，藍營不諱言就是一場政治攻防，綠營呼籲蔣萬安「硬起來」；民眾黨則表示，現在已有調查小組，大可不必把議會變成政論節目，成為綠營「拉柯打蔣」武器。

針對今天攻防，蔣萬安昨說，當時決策過程的確大家有一些質疑，所以他請政風調查，也配合檢調釐清真相，希望盡快給外界清楚說明。

民進黨議員、北士科調查小組成員簡舒培說，要從蔣萬安口中講到柯文哲不好，可能有困難，但蔣萬安態度應該講清楚，若這真是違規、違法，現任市長對前任市長沒有態度，也會讓人民失望。尤其現在議員喊得很大聲，是因為不合理、不合情、不合法、不合規，怎麼市長只講送政風調查，哪裡怪怪的、為何送政風，卻講不清楚？

民進黨議員、京華城調查小組成員許淑華說，蔣萬安應該要有態度，「該硬就要硬」。

國民黨議員、京華城調查小組召集人游淑慧說，以京華城為例，當時都委會有很多反對意見，但目前還沒有拼湊起來，現在應該就是針對這三大案，調查轉折點的拼圖，蔣萬安今也應該就事論事就好，不要落井下石，否則會變成民眾黨找到政治的解套點。

國民黨議員、北士科調查小組召集人張斯綱說，國民黨不會跟著民進黨鎖定打柯文哲，就是就事論事，證據到哪，質疑就到哪。

民眾黨議員、京華城調查小組成員陳宥丞表示，因每個人質詢時間不長，請蔣萬安不要情緒失控，落入政治攻防陷阱，成為綠營「拉柯打蔣」武器；一定有很多人要求蔣萬安政治表態，但現在已有調查小組，大可不必把議會變成政論節目。

北士科 蔣萬安 議員

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