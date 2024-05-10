修復環狀線 雙北市長：照合約走

403地震使捷運環狀線11處軌道錯位，新北市府粗估修復經費4.42億餘元，新北議員認為當初是北市興建應埋單，北市捷運局昨表示「不可能」，由新北市災害準備金支付；新北捷運局指出，將專案簽准由新北災害準備金先行支應，但是相關責任還是會依第三方鑑定，按合約走。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨同台出席世壯運記者會，蔣萬安說，此案已送中華民國結構工程學會釐清責任歸屬，是因為地震天災，還是當時設計施工的問題？確定責任歸屬，依合約處理。

侯友宜說，他跟蔣萬安有共同方向，最重要的是將環狀線盡快修復好，面對災後復原，雙北都會共同面對，有組成第三方鑑定釐清後會依照合約走。

北市捷運局昨在議會報告「捷運環狀線0403地震鋼箱梁錯位處理現況」，議員陳宥丞、陳怡君等人說，有新北市議員認為監造、發包都是台北市，4億多修繕經費應由北市府埋單，但天災屬不可抗力，是否由台北市民支付？

捷運局長鄭德發回應，目前和新北市府有共識，在會議中就清楚說這是「天然災害」，確定由新北市災害準備金支付修繕費用復舊，不可能是台北市府出錢。

鄭德發表示，雙北共同委託第三方公正單位來鑑定錯位原因，都是學校教授、專業技師，如果符合地震現象，代表設計沒問題，就會有屬於天然災害的辦法救濟處理，若為施工瑕疵，也會照興建契約對施做廠商求償，用政治語言討論誰要出錢只是嘴上攻防，沒有意義。

新北市議員張嘉玲昨議會動議直呼「沒有人能接受北市說法」，內部估算，除4億多元修復費用，還有災害營業損失、交通局每個月1500萬元接駁車，零零總總加起來超過10億元，市府不能任由台北市四處帶風向，要侯友宜到議會專案報告。

新北副市長劉和然針對北市捷運局表示「蔣市長說法不是這樣」，蔣是說第三方公正人士鑑定，會找出責任、趕快修復等雙軌進行；待鑑定釐清是施工單位還是設計單位要負責，報告出爐後，市府會到議會專案報告。

張嘉玲強調，如果在保固期裡，又在耐震係數範圍內，要新北市埋單，根本不合理，本月13日要到環狀線會勘。主席、副議長陳鴻源裁定，等鑑定結果報告出來後，要求市府專案報告。