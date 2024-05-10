蘆洲南北側開發爭議 市府再開說明會

新北蘆洲南北側通盤檢討案，立委黃國昌批卡在內政部，遭立委林淑芬反嗆對三重果菜市場都更案建商財團拋媚眼。新北市府昨開記者會，議員顏蔚慈到場表達盼市府聽見三蘆心聲。市長侯友宜則說，該案目前程序中，市府依法辦理，也辦公聽會傾聽民意，中央跟地方會共同面對。

新北副市長劉和然昨主持記者會，表示蘆南北側案設醫院、大型親水公園、社會福利設施用地等滿足市民需求，4年前報內政部審議後，目前仍在內政部審議程序中，民眾意見會納入審議考量，待內政部都委會審議通過，市府也將依程序辦理再行公展作業並開說明會，盼與中央合作帶動地方發展。

城鄉局說，其中蘆洲北側銀河灣計畫，畫設批發市場用地及觀光遊憩特定專用區，打造智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心，形成串聯商業、觀光、遊憩、住宿的水岸廊帶。因三重果菜市場現址發展人口密集，長年土地糾紛，加產權公私交叉持分等因素，將遷移。

顏蔚慈昨到場關心相關都更及開發案，她表示，希望新北市府在果菜市場及蘆洲南北側通盤檢討的規畫中，都能以市民利益為優先，創造市府與市民雙贏。

市長侯友宜昨行程受訪時也說，蘆南蘆北開發案已進行多年，目前程序中，市府依法辦理，也辦公聽會傾聽民意，跟民眾溝通多次，中央跟地方會共同面對。侯說，上一次內政部長林右昌來新北時，也提到這個問題，一切都還在溝通當中。