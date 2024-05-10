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淡水八里 數十垃圾子母車殺風景

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡水、八里觀光區有不少垃圾子母車，市議員陳家琪認為影響景觀。圖／陳家琪提供
淡水、八里觀光區有不少垃圾子母車，市議員陳家琪認為影響景觀。圖／陳家琪提供

淡水金色水岸與八里左岸每逢假日吸引許多國內外旅客造訪，但國民黨新北市議員陳家琪指出，絕美海景配上數十個垃圾子母車，缺乏綠美化與景觀規畫，「大家到底來看美景，還是丟垃圾？」水利局長宋德仁承諾2周內檢討改善。

陳家琪指出，這邊有這麼多人行道與自行車道，子母車卻阻礙通行，民眾坐在石椅或在岸邊等渡輪，至少都要待20分鐘以上，還必須忍受垃圾子車難聞氣味，規畫有欠妥當。

新北水利局指出，假日遊客眾多且老街店家緊鄰自行車道，高灘處為避免影響環境，故採垃圾子母車方式，消化遊客產生的大量垃圾。

高灘處評估觀光人潮及垃圾量等考量，研議減少八里渡船頭老街垃圾子母車數量，另請店家配合增設垃圾桶，供民眾使用。不過金色水岸因商家反映子母車本來就少，暫時不更動。

陳家琪說，水岸已在4月底完工，弄得那麼漂亮，市府卻讓垃圾車進渡船頭商圈，道路這麼小，旁邊都是老弱婦孺與騎腳踏車民眾，市府不該為自己作業便利，犧牲民眾的安全與感受。

宋德仁表示，金色水岸與八里左岸人潮非常多，垃圾也比較多，子母車確實有必要性，但允諾檢討。

水利局表示，垃圾壓縮車值勤時，前方有前導人員交維並吹哨提醒，高灘處也要求車輛，應遵守園區車輛時速30公里以下規定，於假日時段上、下午完成各1次垃圾集運作業，非長時間進駐園區範圍。

水利局 金色水岸

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