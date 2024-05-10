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板橋黃石市場BOT改建 年底試營運

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋黃石市場有50多年歷史，近年引進BOT市場改建，預計11月底完工。記者張曼蘋／攝影
板橋黃石市場有50多年歷史，近年引進BOT市場改建，預計11月底完工。記者張曼蘋／攝影

新北板橋黃石市場有50多年歷史，近年引進BOT市場改建，投入4.6億元，造地下3層、地上9層複合建物，估年底試營運，並輔導原移至黃石中繼市場攤商遷回，但攤商所剩不多，昨上午近三分之二均未營業。改建後規畫的114個攤位，目前僅20幾攤願遷回。

黃石市場改建工程2021年12月8日開工，去年8月完成上梁儀式，今年11月底將完工。地下1至3層規畫為停車空間、1至2層為零售市場、3至5層為特色餐廳、運動休閒等商業設施、6層為市民活動中心、7至9層為旅館。

市場處表示，除安置黃石市場既有攤商外，也會引進特色零售與餐飲，其餘樓層由業者招商中。

地方無奈稱，黃石中繼市場「像蚊子設施」，早已留不住原有攤商，平日上午本該是市場最多人的時間，但營業的攤商卻寥寥無幾。一名蔬果攤商說，平日很多攤販休息，有些假日才來擺攤。另一名在黃石市場50年的攤販坦言，對面賣魚賣肉的生意很慘澹，來的人很少。

市場處表示，目前各樓層皆有明確招商定位，且積極與有意進駐廠商洽談中，但招商成功與否仍須視實際進駐需求而定，後續將積極協助黃石廠商辦理招商作業。

另黃石市場原規畫將里民中心設置在低樓層，如今卻改在6樓，恐影響長輩未來使用意願。市場處表示，為讓里民中心有整層樓可使用，且6樓設有露台設施，可增加里民使用空間，也會設電梯提高使用便利性。

市議員黃淑君說，黃石市場在板橋精華地段，遺憾市府沒積極規畫，導致中繼市場沒落，未來黃石市場定位不明確，甚至連當初答應里民的活動中心都一變再變，也無助地方公共工程BOT推動，希望市府應面對問題，給予攤商安置輔導。

BOT 中繼市場 攤商

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