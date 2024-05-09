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新店碧潭水舞季5月17日登場 青年優人與水共舞揭序

中央社／ 新北9日電

2024碧潭水舞季5月17日在新北市新店區碧潭登場，新北市觀旅局今天說，今年邀請青年優人與水共舞開幕，活動有煙火秀，結合文史走讀、景點集章、水上藝術裝置，活動至8月31日。

觀光旅遊局發布新聞稿表示，水舞季5月17日晚上6時30分開幕，每晚6時30分到9時有6場水舞展演，每半小時演出1次，並以2首各5分鐘曲目交錯演出。

觀旅局表示，5月18日到6月16日，每個周末及端午連假，晚上7時到7時15分，將由優人神鼓年輕學子組成的青年優人帶來人水共舞演出。

觀旅局指出，5月18日起走訪新店碧潭景點、商圈、特色店鋪，並以手機掃描QR code即可集點，集滿10點可兌換碧潭特色香水吊卡及特約商店抵用券。

另外，也有碧潭文史走讀活動，觀旅局說，5月18日到7月20日，由新店在地新北市文史協會帶領民眾走訪碧潭東岸「碧潭右岸水文化歷史巡禮」、碧潭西岸「穿越時空灣潭行」，了解在地歷史與人文景觀，每場限定20名。

觀旅局表示，碧潭水舞季活動資訊可至「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

景點 碧潭

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