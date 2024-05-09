管線老舊常堵塞 新北盤點並疏通年堵3次以上汙水系統

不少民眾飯後洗餐盤使油脂結塊並黏著在水管上，進而導致汙水管不通，不慎恐致家中淹水。新北水利局表示，透過全面檢視過去1年的汙水通報堵塞紀錄，彙整出年堵塞3次以上的汙水系統共22處，提前施作預防性清疏作業，減少堵塞情形。

汛期來臨，汙水下水道及相關排水系統也是防洪重要關鍵一環，不過不少民眾卻發現有些汙水管線堵塞。水利局指出，堵塞頻率較高熱點區域多集中於新北較早開發地區，主要問題是因為用戶排水習慣不良，以排放水油脂含量高較為嚴重。

水利局說明，因汙水用戶生活習慣，致部分地點易重複發生堵塞，過去一年內接獲免付費清疏專線接獲通報次數約3117次，經現場確認，當中約六成屬汙水管線阻塞，其餘約四成屬民眾住家內部阻塞。

水利局表示，為維護公共汙水下水道管線排汙順暢，全面檢視過去1年的汙水通報堵塞紀錄，彙整出年堵塞3次以上的汙水系統，提前施作預防性清疏作業，有效減少經常性堵塞情形，至少3000戶以上的接管用戶免受汙水堵塞之苦。

水利局長宋德仁表示，水利局也彙整過去1年撥打免付費清疏專線的通報紀錄，針對年堵塞頻率較高的熱點約22處，以小型高壓清洗機施行預防性清疏作業，清洗管線長度累計約1500公尺，有效減少重複性堵塞情形。

宋德仁提醒， 汙水下水道系統的運作像人體內部血管脈絡一樣，當油脂含量過高時，容易形成油脂結塊，縮小通水斷面導致堵塞不通；民眾飯後可以先用餐巾紙或衛生紙擦拭油膩的鍋、碗、瓢、盆等餐具，再用水洗淨，可以避免過多油脂流入汙水管線造成堵塞。