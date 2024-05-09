關渡、洲美平原改城鄉一 北市下次國審會過關即送審中央

國土計畫明年需上路，北市關渡平原如何開發受矚，市府數十年限建、不徵收，引發居民不滿。今天台北市國土計畫審議會第4次會議，主席李四川裁示，部分關渡與洲美平原的農發五改為城鄉一、回歸都市計畫管制，關渡平原的國保四除關渡自然公園已徵收，其餘調整為城鄉一，後續請都發局補充內容，提下次會議確定，即可送內政部審查。

都委會今召開國審會第4次會議，都發局報告國土功能分區調整草案，被畫為農發五的部分關渡平原、洲美平原調整為城鄉一，至於列為國保四的關渡平原大度路以南公園用地，除了已徵收取得的關渡自然公園維持國保四，景觀公園與運動公園則調整為城鄉一。

第4次會議修正版國土功能分區圖顯示，北市共2萬7025.08公頃，包含城鄉一2萬272.85公頃、國保三4865.76公頃、國保四1886.47公頃，這也代表北市將不再有農發五分區。

多名北投居民到場陳情，賴姓農民認為，淨零排放是全北市的事，不應該由洲美、關渡平原單獨承擔。福興里長蔡柳池表示，北市所有農地都改城鄉一，為何北投是國保四、農發五，直呼對當地非常不公平，要市府不要因為少數人反對就縮了，希望為北投人設想。

八仙里長黃永清說，大度路以南的國保四，市府若要用地，要把期程規劃起來，不用就還地於民，解編改為城鄉一。民眾陳小姐感謝各界聽到居民聲音，強調他們不是暴民，政府如果要用地，在合法時間、以合法方式取得，不需要則解編還給居民，尊重憲法，不要再限制人民財產。

民進黨議員陳賢蔚表示，他接獲台大建築與城鄉研究所陳情，假設改為城鄉一，會不會就無法達成北市未來淨零排放、環境保護、氣候調節等目標。國民黨議員張斯綱說，淨零排放是所有市民的責任，而非關渡平原居民，希望市府站在居民角度，不要讓他們承擔太多責任和壓力。

民眾黨議員黃瀞瑩建議，關渡平原議題多且雜，包含交通、防洪、解編或徵收等，希望府級可成立專案小組，跨局處橫向討論、定時與居民溝通，作為市府與地方的有效平台。

農業部表示，繪製說明書提及北投區關渡及洲美平原將以維持農業經營相關之都會、休閒、高科技農業使用為主，建議可補充該地區未來發展定位和需求規劃，修正並納入說明書。

國審會主席李四川裁示，今日委員不反對將農發五改為城鄉一，因此按照調整草案來劃定，回歸都市計畫管制。委員提及淨零排放、防災、海綿城市等議題，以及農業部建議，請都發局補充市府各局處、各委員會現行作為並納入，待下次會議確定，即送內政部審查。

國審會提醒，國土計畫審議有時效性，建議都發局於1個月內提出計畫，再開第5次的國審會議。