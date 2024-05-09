東北角台2線險象環生 地方盼有一條安全回家的路

瑞芳大寮保安宮每周四舉行共餐，今(9)日適逢母親節前夕，保安宮特別加菜還準備精美的客製化蛋糕，每桌都有一顆，讓參加共餐的長者都又驚又喜，一直以來保安宮銀髮共餐據點都辦得有聲有色，每逢過年過節都會加菜，也讓長者感受到濃厚的節日氣氛。

2024-05-09 19:58