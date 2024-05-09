東北角台2線險象環生 地方盼有一條安全回家的路
近年來，台2線濱海公路瑞芳到貢寮車禍頻傳，為減少大型車輛肇事發生，營造舒適安全行車環境，今(9)日立法委員廖先翔邀集相關單位商討改善計畫，包括瑞芳區區長楊勝閔，公路沿海七里的里長都到場，包括檢討台2線線形及超高，改善台2線鋪面固基延壽，汰換老舊標誌、標線、牌面，打造大型車輛休憩停等空間，改善轄內無路燈路段照明設施等。
立法委員廖先翔說，台2線長年來事故頻傳，尤其大車翻覆的事件層出不窮，當地里長長期以來也一直反映，沿線能夠增加照明設備讓行車視線更清晰安全，但要改善應從全面做起，因此今天也邀請各相關單位商討整體改善方案。
瑞芳區區長楊勝閔說，濱海公路的交通事故一直讓地方里長很頭疼，居民都想要一條安全回家的路，感謝今天立委廖先翔積極協助處理，也盼未來能為濱海公路提升安全，車輛行經都安全。
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