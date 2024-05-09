二殯新館缺失3個月1999陳情上百件 有90歲阿公被關電梯

台北市第二殯儀館日前才發生新大樓的景行樓1間禮廳天花板掉落砸傷民眾，民進黨議員洪婉臻今天在議會民政部門再度質詢，指二殯新大樓不僅電梯故障還沒修好，還曾發生民眾撞到泡沫灑水系統導致泡沫雪，甚至還有許多民眾陳情，新大樓指標不足，「讓人去..每次都不知去到什麼地方，開始懷疑人生」，還有90歲阿公被關電梯，統計自今年5至7月，光1999陳情案已117件，已創歷年同期新高。

洪婉臻今天民政部門質詢表示，台北市第二殯儀館二期新建工程經費高達21億元，不過先前的電梯問題、地下停車場消防灑水系統等問題，疑似至今沒改善好，殯葬處長張世昌表示，電梯故障問題已爭取到市長二備金，目前已招標完成，就等廠商施工。

議員也質疑，二殯新大樓的標示也不足，洪議員問殯葬處長，從景行樓地下停車場要去至善四廳怎麼走？質疑因標誌不明，很多老先生老太太都要問人怎麼走？很多人卡在電梯門口，不是到幾樓就可以走到哪一廳？

洪婉臻說，正因二殯新舊大樓銜接空橋設置在三樓，很多人要去舊景仰樓，大家都習慣到幾樓就按幾樓電梯，不過在新大樓搭樓層出來才發現，二、四樓不能到對面大樓，甚至三樓的空橋梁柱也沒有貼標誌牌，只有在電梯旁放一個小的立牌，根本沒有人會注意。

北市殯葬處長張世昌表示，殯葬處會陸續改進，他會再到現場看，也會再度加強改善。，議員說，我們遇到很多陳情，很多人卡在電梯門口，不是到幾樓就可能到達哪一廳，

洪婉臻調閱二殯的1999陳情數，110年有266件、111年227件、112年214件、至於今年光5至7月就有117件，還有90歲的阿公被關在電梯，還有民眾陳情菸味瀰漫。議員也質疑，二殯才改建完怎麼就要動用二備金，包括電梯到樓燈要花145萬2800元，申請電視92萬元等。

議員陳怡君說，二殯的民眾都對新館電梯有「 搭乘障礙」無法一眼得知電梯抵達的狀況，因為電梯樓層顯示的門板過低，也沒有輔助的電梯樓層顯示器，導致民眾在等待電梯時，因無法判斷六台電梯為哪一台開門，只好「聽聲辨位」。

此外，地下停車場停車時，發現在席偵測失準，一大片已經被停車的位置，卻還顯示綠燈有停車位；停車場的導引也有問題，民眾在下車後，雖然許多柱子都有貼指引，但就少了「現在位置」的標示，讓民眾在地下停車場搞不清楚動向。

她說，有婦女朋友向她投訴，新館的親子廁所部分，廁所門的水平線沒有對齊，造成門有歪斜之情形，在廁所門無法密合的狀況下，可讓人清楚看到廁所裡面的狀態，上廁所都沒安全感。另外，廳堂外的救生器具緩降機雖然因老舊蒙上灰塵，但緩降設備中，救命的安全帶沒在救生器具裝備內。

陳怡君也檢查了場館的滅火器，二殯舊館內緊急疏散平面圖雖然有標示滅火器位置，但仍有滅火器未補足情況。她說，隨便在二殯走就看到這麼多缺失，就連下雨時，地下停車場也積水需要清潔人員幫忙掃水。

張世昌表示，缺失一定會盡快改善，新大樓的硬體建築物會盡快改善並和新工處一起會勘，要求廠商保固責任。至於積水是因強降雨影響，造成洩水問題和阻塞，已經改善。新工處也承諾，相關缺失一周內改善。