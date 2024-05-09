去年爆多弊案 新北果菜公司總經理會撤換？副市長回應了

新北市113年度預算，大部分已在年初審議通過，但新北果菜公司去年爆發多起弊案，綠營認為果菜公司拿不出改革方案，延後預算至本次定期會再審。歷經各黨團協商，今終於二讀，刪除公共關係費10萬元，另在職員薪金部分要求總經理與經營團隊應善盡管理職責，落實農產銷售公平正義與4大改善機制。預計稍後三讀。

新北市議員黃淑君說，果菜公司7000多萬元收入，都是來自攤商與消費者，面對果菜公司弊案，市府若不積極面對，會發生更大的問題。這次出問題的拍賣員是負責有機拍賣事項，關係到新北教育局有機營養午餐項目，市府官員不懂農業產銷沒關係，但事後被揭發後，要做功課。

農業局長李玟強調，許多案件都是果菜公司自行移送，包括涉嫌圖利承銷商案、私自拿取蔬果案；不過黃淑君強調，很多案件都是她在議會質詢後才有動作。

對黃淑君詢問「總經理有沒有人要換人？」副市長劉和然表示，人事權由市長決定，黃淑君痛批是「包庇」，劉和然則回「請議員不要用這個字眼」。劉和然承諾，該處理就會處理，如果有弊案，市府絕對不會寬貸。

果菜公司去年爆發拍賣交易有異常，拍賣員疑似圖利特定廠商，另有業務員涉將公司蔬果帶走等爭議，議員認為果菜公司須先提出改革，3.9億餘元預算這次定期會開議才審。

果菜公司總計被提案刪除4000萬元的勞務收入、公關費125萬元、板橋市廠土地租金2679萬餘元、董理監事報酬313萬元、津貼48萬元及總經理薪金79萬元，歷經黨團協商，今天確定刪除公共關係費10萬元。

全案刪除公共關係費10萬元，在職員薪金部分，要求總經理與經營團隊應善盡管理職責，落實農產銷售公平正義，還有建立預約交易SOP作業流程、建立公正客觀議價方式、建立拍賣員教育訓練考核制度並定期輪調，與成立內控稽核並定期予董監事會議提供報告檢討等四大改善機制。預計稍後三讀。