癌末單親母獨自扶養3兒女 17萬元善款助紓困

今年51歲，居住於新莊的小恩媽媽因癌症末期，身體狀況不佳又受到醫療費用龐大壓力，由新莊社福中心轉介「圓融行善團」提供急難救助金17萬元。

新北市社會局指出，小恩媽媽現罹患癌症末期，已擴散至身體其他部位而無法工作，日常生活支出及醫療費用皆讓小恩媽媽有著沉重的經濟壓力。大女兒在外工作收入不豐，就讀高三的兒子現於外地住校，今年將繼續升學並期許自己考上好學校能返家就近照顧母親，就讀國三的小女兒則是相當乖巧懂事，小恩媽媽治療期間常由小女兒陪伴在旁、協助家務打理。

小恩媽媽表示，因為自己生病連累了子女，覺得相當沮喪，但很欣慰三個小孩都非常獨立又懂事，也相當感激有圓融行善團的善款捐助，還有社會局的協助和陪伴支持，讓一家人感受到社會滿滿溫暖，也能支持她繼續接受治療。

圓融行善團團長許誥表示，捐助的17萬元善款，是由會員自發性，以每人一千元的方式快速媒合，希望能夠給予最即時的協助。

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