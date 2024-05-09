台北燈節高人氣作品「紅樓紀事」 勇奪義大利國際設計銀獎

2024台北燈節的高人氣作品「紅樓紀事」，獲得義大利知名國際設計獎「A' Design Award」「美術及藝術裝置設計類」（Fine Arts and Art Installation Design Award Category）銀獎殊榮，讓世界看見台北的設計軟實力。

北市觀傳局指出，義大利國際設計獎「A' Design Award」每年均表揚優秀產品及服務設計，受國際平面設計協會聯合會（Ico-D）、歐洲設計協會（BEDA）等世界知名設計組織認可，競賽類別橫跨商品包裝、建築、空間環境、媒體、服裝、裝置、展場、生活用品等，而台北燈節獲獎，有助於提升台灣設計作品的國際能見度。

觀傳局表示，「紅樓紀事」由燈節策展人劉治良與插畫藝術家李信慧共同創作，以插畫藝術結合金屬雷雕工藝，展現西門町流行文化演進與台北的城市變遷，每片拱門分別描述不同時代的西門經典地標，走進紅樓紀事就猶如走過歷史長廊，感受不同時代的民俗風情。

聚傳媒