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萬里繡球花季開幕萬坪花田網紅熱點 給合商家帶動觀光

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影

新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬坪5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成，5月下旬會盛開，已經美不勝收，吸引很多新人、網紅來拍照，區公所結合小農、商家、飯店、餐廳及伴手禮和旅遊業者有優惠折扣，盼花季帶動萬里的觀光發展。

萬里區公所表示，因為今年氣溫變化較大，今年過年較晚、氣溫較冷，所以繡球花開得晚，目前花開約5成，預計5月下旬是繡球花盛開期。近來已有不少網紅、新人來打卡拍攝照。

今天上午萬里區長黃雱勉、百大青農高逢謙、在地小農及多間店家在高家繡球花田揭幕，萬里區長黃雱勉表示，萬里區不僅有萬金杜鵑、百合花，還有繡球花，位於萬里區的高家繡球花田第三園區，一年比一年擴大，今年並已擴增至1萬5000坪的規模，面積稱霸全台，花田業者不懈怠努力將園區整理的更完善，提供更好的賞花環境。

市政顧問前區長粘雪琴也到場，她說，花季一年比一年盛大，薪火相傳、強棒出擊，帶動萬里產業及觀光的發展。

由於母親節將至，今年活動舉辦「最美的繡球花，最愛的媽媽」的主題攝影比賽，總獎金3萬元，母親節當天5月12日，前100名「媽媽與孩子」到高家繡球花田遊賞花海，可免費入園。

區公所結合區內小農、商家、飯店、餐廳及伴手禮和旅遊業者共同行銷，持高家花田門票票根至合作商家消費，還可享有訂房入住、休息泡湯或門票等優惠折扣，也有業者推出花季限定套餐、商品加碼送等許多優惠活動，各項優惠資訊請詳見萬里區花季官網

(https://wanli-trip.weebly.com/32353296993345723395.html)

新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
新北萬里繡球花季今天開幕，一直持續到7月15日，1萬5千坪的高家繡球花田第三園區目前繡球花已逾5成。記者游明煌／攝影
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