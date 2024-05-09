環狀線修復4億「新北先墊」 蔣萬安、侯友宜：照合約做

新北捷運環狀線有11處鋼箱梁受損，需1年修復，粗估需4.42億元，先由新北市政府災害準備金支應，雙北市長蔣萬安、侯友宜今早合體也說「照合約做」。第三方公正鑑定審查單位明將再開第4次會議，檢視復原設計與施工方案，以及責任歸屬。民進黨新北市議員張嘉玲今再強調，低於耐震係數又在保固期內，施工單位、廠商該負全責。

目前委由第三方公正鑑定審查單位中華民國結構工程學會，已於本月3日開第3次審查會議，雙北捷運局與專家學者明天將再開第4次會議，據了解，目前約一星期開一次會議，檢視復原設計與施工方案，並討論修復及責任歸屬。

「不該由新北市民買單。」張嘉玲指出，環狀線是北市捷運局主責工程與發包，且北市捷運局與中華工程簽訂的工程契約也提及「地下結構工程、高架結構工程、地面結構工程或與構造體安全有關之修繕工作存有保固期5年」，這次地震未超出環狀線設計的耐震強度，北市捷運局應全權負修復責任。

張嘉玲今早受訪說，合約上就有寫保固期，無論原因如何，台北捷運局難辭其咎，更何況是同樣地點，台64快速道路一點事情都沒有，在土木工程上都是算是橋樑工程，「如今要怎麼樣去調出原因咎責？對方也可說，已交給新北營運、歸咎天災等等，屆時責任就會在新北」，既然北市跟廠商有保固合約，責任歸屬就該要求償，況且是低於耐震係數。