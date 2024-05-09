板橋黃石市場BOT改建4.6億 年底完工…僅5分之1攤願搬回

新北板橋黃石市場有50多年歷史，近年引進BOT市場改建，民間投入4.6億元，造地下3層、地上9層複合建物，估11月底完工、年底試營運，並輔導原遷移黃石中繼市場攤商遷回。不過，黃石中繼市場因消費者銳減，營運攤商所剩不多，平日早上近三分之二的攤商都休息。據悉，黃石市場改建後，一、二樓規畫為114攤零售市場，目前原市場僅20幾攤願進駐。

黃石市場改建工程於2021年12月8日開工，去年8月完成上梁儀式，今年11月底將完工。根據規畫，地下1至3層為停車空間、1至2層為零售市場、3至5層為特色餐廳、運動休閒等商業設施、6層為市民活動中心、7至9層為旅館。

市場處表示，目前正進行內、外部裝修及水電工程。一樓除規畫安置黃石市場既有攤商外，也會引進特色零售舆餐飲，吸引二代接班，青創族群進駐，其餘樓層由業者招商中。

據悉，零售市場部分目前僅20幾攤願意進駐，就連黃石中繼市場早已留不住原有攤商，平日上午本該是市場最多人的時間，但有營業的攤商卻寥寥無幾，地方無奈稱「像蚊子設施」。一名賣蔬果的攤商說，平日很多攤販休息，有些都假日才會來擺攤。另一名在黃石市場50年的攤販坦言，對面賣魚賣肉的很慘淡，來買的人都很少。

市場處表示，目前各樓層皆有明確招商定位，且積極與有意願進駐廠商洽談中，但招商成功與否仍須視實際進駐需求而定，後續將積極協助黃石廠商辦理招商作業。

另外黃石市場改建，原規畫將里民中心設置在低樓層，如今卻改在6樓，恐影響長輩未來使用意願。市場處表示，為讓里民中心有整層樓可使用，且6樓同時設有露台設施，可增加里民之使用空間，另市場也會設電梯提高使用便利性。