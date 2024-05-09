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蘆南北側開發與果菜市場改建混成一談 新北城鄉局今再說明

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北城鄉局副局長邱信智說明新北蘆洲南北側通盤檢討案審議進度。記者李定宇／攝影
新北城鄉局副局長邱信智說明新北蘆洲南北側通盤檢討案審議進度。記者李定宇／攝影

新北蘆洲南北側通盤檢討案，民眾黨立委黃國昌批評案件卡在內政部，綠營立委林淑芬反嗆黃國昌發言是無知還是急對三重果菜市場都更案建商財團拋媚眼？導致蘆南北通盤檢討跟三重果菜市場搬遷扯在一起，新北市城鄉局今再開記者會說明上述兩案各自獨立。議員顏蔚慈今也到場表達盼市府聽見三蘆心聲達到雙贏。

新北市府說明蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，新北市副市長劉和然表示蘆南北側案劃設醫院、大型親水公園、社會福利設施用地等滿足市民需求。2020年報內政部審議後，目前仍於內政部審議程序中，相關民眾意見均會納入審議考量，待內政部都委會審議通過，新北市府也將依程序辦理再行公展作業並召開說明會，期盼與中央共同合作帶動地方發展。

通盤檢討中，為解決蘆洲地區現況面臨困境，針對地區就醫、就學、交通、停車、里民活動及社會住宅等需求劃設相關公共設施用地，另因應捷運環狀線系統北環段、五股泰山輕軌系統建置計畫留設捷運場站，另留設15處以上公園、綠地等開放性空間。

城鄉局說，其中導入蘆洲北側銀河灣計畫，劃設批發市場用地及觀光遊憩特定專用區，打造智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心，形成串聯商業、觀光、遊憩、住宿的水岸廊帶，創造蘆北地區國際新亮點。由於三重果菜市場現址區域發展以人口密集，且長年的土地糾紛，加上產權公私交叉持分等因素，因此預計遷移果菜市場。

三蘆議員顏蔚慈今也到場關心相關都更及開發案，顏蔚慈表示希望新北市府在果菜市場及蘆洲南北側通盤檢討的規劃中，都能以市民的利益為優先，創造市府與民市民的雙贏。

新北市府表示，蘆洲南北側農業區都計專案通檢已經內政部六次都市計畫委員會專案小組討論，後續配合內政部審議通過，將依程序辦理再行公展作業，持續與地方民眾溝通，也期待後續市府與中央展現最大合作共識，帶動地方發展。

新北議員顏蔚慈（中）今也到場表達盼市府聽見三蘆心聲達到雙贏。記者李定宇／攝影
新北議員顏蔚慈（中）今也到場表達盼市府聽見三蘆心聲達到雙贏。記者李定宇／攝影

內政部 捷運環狀線

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