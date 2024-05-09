淡水、八里美景伴大垃圾桶臭味 藍議員要求美化改善

淡水金色水岸與八里左岸每逢假日吸引不少國內外旅客造訪，欣賞美麗海景、夕陽，不過國民黨新北市議員陳家琪指出，民眾對這裡的印象除了美景，還有一個個超大垃圾子母車，缺乏綠美化與景觀規畫，「民眾到底來看美景還是丟垃圾？」水利局長宋德仁承諾2周內檢討改善。

新北市水利局指出，八里渡船頭老街是國內、外知名觀光景點，假日時遊客眾多，且老街店家緊鄰自行車道，高灘處為避免大量垃圾造成環境汙染，又因一般垃圾桶無法收納垃圾，故採垃圾子母車方式收集，消化遊客產生的大量垃圾。

高灘處評估觀光人潮及垃圾量等考量，研議減少八里渡船頭老街垃圾子母車數量，另請店家配合增設垃圾桶，以供民眾使用。不過金色水岸因商家反應子母車本來就少，目前暫時不減少。

陳家琪指出，民眾造訪淡水金色水岸，第一個出現畫面不是絕美海景，而是超大的垃圾子母車，這邊有這麼多人行道與自行車道，可能阻礙通行，另民眾坐在石椅，或在岸邊等渡輪，起碼都要待20分鐘以上，卻必須忍受垃圾子車難聞氣味，規畫有欠妥當。

陳家琪說，不管八里左岸或淡水右岸，都是北海岸非常重要的觀光景點，放了十數個垃圾子母車，遊客來是來觀光，還是丟垃圾？她認為，垃圾桶也可以做得很漂亮美觀，也可依照現場環境與景觀融合。

陳家琪也說，市府還讓垃圾車進渡船頭商圈，道路這麼小，旁邊都是老弱婦孺與騎腳踏車民眾，水岸已在4月底完工弄得那麼漂亮，市府不該因為為了自己作業便利，而犧牲觀光區民眾的安全與感受。

宋德仁表示，金色水岸與八里左岸人潮非常多，假日都非常擁擠，垃圾也比較多，甚至過年一天都要收好幾輪，子母車確實有些必要性，但他允諾檢討。

新北市水利局表示，垃圾壓縮車配合垃圾子母車作業進行有效率集運工作，且垃圾壓縮車值勤時前方接有前導人員交維並吹哨提醒，以維民眾活動安全，並高灘處要求車輛應遵守園區車輛時速30公里以下規定，於假日時段上、下午完成各1次垃圾集運作業，故非長時間進駐園區範圍，垃圾集運完成後即駛離園區。