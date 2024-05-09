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三重果菜市場搬遷 黃國昌、林淑芬吵翻天！侯友宜：一切還在溝通中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新北市長侯友宜今天上午出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜今天上午出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。記者林麗玉／攝影

蘆洲南北側專案通盤檢討案，引爆民進黨立委林淑芬與民眾黨立委黃國昌隔空互嗆。黃國昌質疑全案卡在內政部，阻礙蘆洲發展；林淑芬則批是因新北市政府打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側的重劃區。新北市長侯友宜今表示，依法辦理，也都傾聽民意，目前中央跟地方會共同面對。

侯友宜今天上午出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。對於蘆洲南北側通盤檢討案爭議，侯友宜說，整個開發案已經進行了很多年，目前都是還在程序當中，新北市府都是依法辦理，市政府也都是傾聽民意，多多舉辦公聽會，以及跟民眾溝通多次，目前中央跟地方，大家一起會共同面對。

侯說，在上一次內政部長林右昌來的時候也有提到這個問題，新北也有跟中央溝通，一切都還在溝通當中，當然面對目前現在大家外面有一些看法，市政府一定有責任把事實跟所有的市民朋友報告。

侯友宜 溝通

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