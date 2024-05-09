北市凱道盃國際兒童滑步車大賽 警公布交通管制措施

這個月11日，凱達格蘭大道舉辦「2024台北市凱道盃國際兒童滑步車大賽」，台北市中正一警分局公布交通管制路線圖。

警方表示，「2024台北市凱道盃國際兒童滑步車大賽」，5月11日(周六)清晨5時至晚上8時，在中正區凱達格蘭大道舉行；活動預計5時開始實施交通管制布置場地，8時參賽選手及民眾報到進場，9時活動開始，預定晚間6時結束後撤場。

警方為維護前揭活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施，相關活動周邊交通管制時段及範圍，說明如下：

凱達格蘭大道「公園路(不含)至中山南路(不含)」東、西雙向全線車道，自5月11日5時起管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

為配合活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道行駛。