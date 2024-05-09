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蓋大巨蛋移樹沒追蹤？市府挨批

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市體育局表示，大巨蛋施工期間，2008年陸續樹木移植，目前分別定植於台北流行音樂中心南基地及大巨蛋基地內。 本報系資料照。
北市體育局表示，大巨蛋施工期間，2008年陸續樹木移植，目前分別定植於台北流行音樂中心南基地及大巨蛋基地內。 本報系資料照。

樹保意識抬頭，台北市議會法規會昨審議台北市行道樹管理維護自治條例，議員關心當年吵得沸沸揚揚的大巨蛋移樹，保活情況如何？北市體育局表示，位於大巨蛋開發基地周邊人行道及分隔島樹木，目前分別定植於台北流行音樂中心南基地及大巨蛋基地內，總計移植800餘株樹木，現均由各權責機關負責養護管理。

北市行道樹管理維護自治條例民國100年訂定，已經12年多未修正，隨著時代演變，北市公園處啟動修法，在自治條例新增罰則，並將毀損程度、賠償標準明確化。若違反相關規定，可處1200元、最重5萬元罰款。

議員顏若芳關心當年興建大巨蛋，移走的樹木是否有後續追蹤？狀況為何？現場官員一度啞口；她再追問，過這麼多年，死光了？公園處長藍舒凢也說，都不記得了，知道當年有很多護樹團體關心；議員簡舒培也說，當年路樹從大巨蛋移去哪裡，都不曉得，且之前議員許家蓓也質詢過，指移去北流後，已死了4棵，現在呢？

法規會召集人王欣儀要求，對大巨蛋移樹，移植到哪裡去，補充資料；因工程申請移植樹木，依規定要1年保活，但最後有沒有善盡保活之責？應了解是否有「買一棵比養一棵划算」的情形發生。

體育局表示，大巨蛋施工期間，2008年陸續樹木移植，位於開發基地內的大部分樹木現今定植在山豬窟復育園區，另有部分則先假植在松山文創園區內，現均已移入大巨蛋基地內定植。

北市 大巨蛋 行道樹

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