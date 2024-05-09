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關渡規畫「運動公園」 爭取亞運

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
關渡平原如何開發備受關注，台北市長蔣萬安表示，目前關渡平原還是以運動公園為主要規畫。記者林佳彣／攝影
關渡平原如何開發備受關注，台北市長蔣萬安表示，目前關渡平原還是以運動公園為主要規畫。記者林佳彣／攝影

關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，市府目前只限建、不徵收，前晚協調會，上百民眾參與，有人高舉「解編還我土地」白布條。北市長蔣萬安昨表示，目前關渡平原還是以運動公園為主要規畫原則，市府一直持續爭取舉辦國際賽事，未來希望爭取辦亞運，只要有具體結果都會清楚對外說明。

關渡平原及部分洲美平原在柯市府時期，因土地面積完整、規模10公頃、且農業使用達8成，土地使用管制被畫為農業發展地區第5類（農發五），大度路南的公園與河川則列為國土保育區第4類(國保四)。

不過今年2月都委會召開國土計畫審議會，當時結論為朝可開發的城鄉發展地區第一類（城鄉一）規畫，都委會今第4度開審議會，將確認關渡平原的國土計畫。

蔣萬安昨拋出辦亞運構想，體育局表示，北市府目標是積極爭取籌辦2038年亞運，現正依照國際運動賽會規格整體評估，針對關渡平原設置運動公園計畫，將盤點北市欠缺的運動場館、及近年新興運動所需設施、場地等，近期將由府級開跨局處研商、訂立後續方針。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，關渡平原民眾多次表達心聲，希望市府訂定短、中、長期計畫，定期向民眾報告進度，而非不斷在原地踏步。

北市 蔣萬安 運動

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